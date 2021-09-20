Бийол не смог закончить дерби из-за травмы

ЦСКА и «Спартак» по состоянию на 60-ю минуту матча так и не открыли лик забитым голам, а «армейцы» и вовсе начали вторую половину встречи с неприятных новостей.

Дело в том, что наставник команды Алексей Березуцкий уже спустя шесть минут после перерыва был вынужден заменить защитника Яка Бийола – словенец получил повреждение и из-за дискомфорта не смог продолжить поединок.

Вместо Бийола на поле вышел хорват Кристиян Бистрович, для которого это лишь четвертое появление в сезоне и третье со скамейки запасных.

Напомним, что за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно проследить на сайте Liveresult.ru.