​ЦСКА выбрал состав на игру со «Спартаком»

Украшением восьмого тура чемпионата России станет большое дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Наставник «армейцев» Алексей Березуцкий решил включить в стартовый состав команды таких исполнителей:

Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Чалов, Заболотный.

Стартовый свисток в дерби между ЦСКА и «Спартаком» прозвучит в момент, когда стрелки часов в российской столице будут показывать 19:30. На портале LiveResult можно будет следить за ходом поединка в текстовой трансляции.

Добавим, что на текущую минуту ЦСКА и «Спартак» размещаются только в средней части турнирной таблицы РПЛ.