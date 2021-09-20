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​ЦСКА выбрал состав на игру со «Спартаком»

20 Сентября 2021 • 18:14 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Спартак Москва
2.70 3.50 2.70
перерыв

Украшением восьмого тура чемпионата России станет большое дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Наставник «армейцев» Алексей Березуцкий решил включить в стартовый состав команды таких исполнителей:

Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Чалов, Заболотный.

Стартовый свисток в дерби между ЦСКА и «Спартаком» прозвучит в момент, когда стрелки часов в российской столице будут показывать 19:30. На портале LiveResult можно будет следить за ходом поединка в текстовой трансляции.

Добавим, что на текущую минуту ЦСКА и «Спартак» размещаются только в средней части турнирной таблицы РПЛ.

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ЦСКА Москва
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