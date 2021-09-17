«Спартак» не ведет переговоры с Черчесовым

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что московский клуб вёл переговоры со Станиславом Черчесовым. Ранее футбольный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник сборной России может возглавить «красно-белых».

Зеленов отметил, что «Спартак» вёл переговоры с Черчесовым пару лет назад и, скорее всего, именно это и имел ввиду Губерниев. Он также отметил, что сейчас тренером является Руй Витория и в клубе не ищут ему замену, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Станислав Черчесов присутствовал на недавнем матче «Спартака» и «Легии» (0:1) в Лиге Европы.