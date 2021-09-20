Даниэль Карвальо: «Всегда приятно принимать участие в матчах со «Спартаком», тем более, что мы побеждали»

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком».

- Матчи между «Спартаком» и ЦСКА - это русская классика. Самый важный матч для российского футбола. Мне было всегда приятно принимать в них участие, тем более, что мы побеждали, а наши невероятные болельщики гнали нас вперед. Помню эти прекрасные матчи на стадионе «Динамо» и атмосферу на них.

Конечно, я желаю ЦСКА удачи и уверен, что наша команда победит в этом матче!

Противостояние ЦСКА и «Спартака» состоится сегодня. Начало матча запланировано на 19:30.

Сергей Румянцев