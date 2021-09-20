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Даниэль Карвальо: «Всегда приятно принимать участие в матчах со «Спартаком», тем более, что мы побеждали»

20 Сентября 2021 • 14:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.70 3.50 2.70
Через 4 ч. 14 мин.

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком».

- Матчи между «Спартаком» и ЦСКА - это русская классика. Самый важный матч для российского футбола. Мне было всегда приятно принимать в них участие, тем более, что мы побеждали, а наши невероятные болельщики гнали нас вперед.  Помню эти прекрасные матчи на стадионе «Динамо» и атмосферу на них.

Конечно, я желаю ЦСКА удачи и уверен, что наша команда победит в этом матче!

Противостояние ЦСКА и «Спартака» состоится сегодня. Начало матча запланировано на 19:30.

Сергей Румянцев

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ЦСКА Москва Даниэль Карвальо
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