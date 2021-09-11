Соболев пропустит дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев будет дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек и не поможет своему клубу в следующем матче Тинькофф РПЛ.

В эти минуты проходит матч 7-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Химками» (1:0). В ходе первого тайма встречи «горчичник» перед собой увидел нападающий хозяев Александр Соболев – игрок нарушил правила, грубо атаковав соперника.

Таким образом, 24-летний форвард точно пропустит следующий матч своей команды в РПЛ. Напомним, что в рамках 8-го тура российского первенства «красно-белых» ждёт выезд в гости к ЦСКА. Встреча пройдёт 20 сентября.