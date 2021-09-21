Сигурдссон отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби

Исландский хавбек Арнор Сигурдссон, перебравшийся в летнее трансферное окно из московского ЦСКА в «Венецию», прокомментировал победу «армейцев» над «Спартаком» в дерби. Матч состоялся в рамках восьмого тура Премьер-лиги и завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Антон Заболотный.

«Ты просто обожаешь это видеть», - гласит сообщение футболиста в сторис инстаграм-аккаунта.

Благодаря победе «армейцы» поднялись на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 13 баллов.

Следующий поединок москвичи проведут против ижевского «Зенита» в Кубке России. Матч состоится 23 сентября.