Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в матче против ЦСКА.

«Если брать игру целиком, то она была равной, ничейной. ЦСКА чуть-чуть больше повезло. Преимущество по ударам было у «Спартака», но очень хороший момент был один, когда Понсе не забил на добивании. В конце Промес пробил, но там Акинфеев стоит: уповать на дальние удары несерьезно.

Что касается игры «Спартака», то она была безликой, как обычно. Не видно каких-то комбинаций, взаимодействий, все как-то наобум. Не видно и индивидуального мастерства. Конечно, потеря Зобнина сыграла свою роль, он ключевой игрок. Он выполнял очень много работы, как черновой, так и в созидании. Потеря таких футболистов сказывается на игре.

В моменте с голом в ворота «Спартака» Максименко не видел мяч, там стоял Коффрие. Заболотный пробил, и мяч пролетел между ног защитнику, Максименко не видно было. Конечно, вратарь тоже всегда виноват, когда команда пропускает. Но говорить, что этот гол вратарский, я бы не стал», - сказал Кечинов.