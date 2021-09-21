Агент Гурцкая рассказал о реакции Карреры на поражение «Спартака» в дерби

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как отреагировал итальянский тренер Массимо Каррера на поражение «Спартака» от ЦСКА в московском дерби. «Красно-белые» уступили со счетом 0:1, пропустив гол под занавес встречи.

«Каррера смотрел матч. Мы списывались. Он очень расстроился, ведь до сих пор болеет за «Спартак», - поведал агент в эфире канала «Коммент.Шоу» на Youtube.

Решающий гол в дерби забил нападающий «армейцев» Антон Заболотный на 81-й минуте.

Каррера занимал пост наставника «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда впервые за долгое время выиграла чемпионский титул.

После ухода из московского клуба Массимо поработал в греческом АЕКе и «Бари».