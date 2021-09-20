Не футболом единым: ЦСКА добивает «Спартак» шутками в социальных сетях

Сегодня ЦСКА добыл важную победу в московском дерби против «Спартака», тем самым ухудшив и без того кризисное положение заклятого врага. К тому же, «армейцы» взялись подшучивать над «красно-белыми» в социальных сетях после матча.

В своем «Твиттере» ЦСКА высмеял владельца «Спартака» Леонида Федуна, ссылаясь на его слова в одном из интервью. Напомним, что президент клуба ранее пообещал болельщикам победу над «Легией» в Лиге Европы, а также положительный результат в дерби. Как итог, «красно-белые» проиграли оба поединка, не забив ни единого мяча.

«Армейцы» же опубликовали фотографию из популярных мемов, которую зачастую используют в случае неоправданных громких слов. «Когда обещал фанатам взять три очка против ЦСКА...», - подписала пост пресс-служба триумфатора встречи.