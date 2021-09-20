Бывший футболист ЦСКА Дуду в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком».

- Чем вам запомнились матчи против «Спартака»?

- Этот матч можно смело назвать одним из крупнейших дерби мира. Я имел огромную честь ни разу не проиграть «Спартаку», увидеть наших невероятных болельщиков и прочувствовать эту атмосферу. Вообще, есть два чемпионата России, сама РПЛ и матч ЦСКА - «Спартак».

- Какие ожидания от игры?

- Ну, конечно, я уверен в победе ЦСКА. В каждом матче, а не только в дерби. Вперед ЦСКА, «красно-синий» самый сильный. Мы армия!

Противостояние ЦСКА и «Спартака» состоится сегодня. Начало матча запланировано на 19:30.

Сергей Румянцев