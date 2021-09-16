Таски: «Мне грустно, потому что «Спартак» должен побеждать в матчах с «Легией»

Бывший футболист московского «Спартака» Сердар Таски высказался касательно последних результатов «красно-белых», в частности о вчерашнем поражении команды от «Легии» в рамках группового этапа Лиги Европы.

В интервью «Спорт-Экспрессу» немец поделился, что верит в возвращение «Спартака» на более высокий уровень. Таски отметил, что клуб не может позволять себе терять очки с заведомого более слабыми оппонентами: «Мне грустно, потому что «Спартак» должен побеждать в матчах с «Легией».

Напомним, что футболист защищал цвета москвичей в период с 2013 по 2018 год, приняв участие в 74 матчах команды, отметившись двумя забитыми голами.