5 игроков чемпионата России, которые разочаровывают в сезоне 2021/22

Сезон-2021/22 уже набрал обороты, но некоторые игроки этого так и не сделали. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает о пяти футболистах клубов РПЛ, которые провалились на старте сезона.

Артём Дзюба («Зенит»)

Ещё в прошлом сезоне «Зенит» было невозможно представить без Артёма во главе атаки. Сейчас Дзюба оказывает не такое сильное влияние на игру команды, а питерский клуб учится играть без него. Дзюбу справедливо не взяли в сборную России на матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Появились слухи, что Артём может уехать из Питера в Казань, где будет играть на правах свободного агента. Дзюбе уже 33 года и рано или поздно спад в его карьере начался бы, поэтому нет ничего удивительного в том, что форвард сдал. Артём сыграл во всех семи турах этого сезона, но пока голов не забивал.

Николай Рассказов («Спартак»)

Когда «Спартак» не сумел победить в Туле (1:1), в этом была прямая вина Николая Рассказова, который ошибся на угловом. В этом сезоне Рассказов часто теряет позицию, что усложняет жизнь московской команде. Вполне вероятно, Рассказов пока не может привыкнуть к гибридной схеме Витории: португалец видит его на позиции правого центрального защитника, тогда как всю бровку закрывает Зелимхан Бакаев. В матче первого тура группового этапа с «Легией» (0:1) Рассказов несколько раз отдавал неточные передачи в попытке начать атаку своей команды. Вместо того чтобы компенсировать недостаток мастерства самоотдачей, Николай в компенсированное время поднимает руку в надежде на свисток арбитра, но игра продолжилась, а Рассказов не догнал соперника.

Александр Соболев («Спартак»)

Соболев, как и Дзюба, не получил приглашения в сборную Россию. Решение выглядело справедливо, ведь от Соболева ожидали большего в этом сезоне. Весной 2021 года Александр играл ярко и претендовал на роль основного форварда сборной России, ведь после зимнего перерыва на его счету было 9 мячей и 3 ассиста. Сезон-2021/22 начался для Соболева неудачно, как и для «Спартака». На счету Александра в стартовых семи турах только один гол, и тот – с пенальти.

Сильвестр Игбун («Динамо»)

Из «Уфы» нигерийский форвард уходил со скандалом. Как только Игбун оказался в Москве, тут же утратил бодрость духа. В сезоне-2019/20 он был основным форвардом «бело-голубых», но в прошлом сезоне сел на скамейку. От Сильвестра ожидали прорыва в сезоне-2021/22, учитывая прогресс динамовской молодёжи, но нигериец живёт своей жизнью. В этом сезоне Сандро Шварц лишь дважды выпускал его на замену. Контракт Игбуна заканчивается после завершения сезона и, похоже, не будет продлён.

Куинси Промес («Спартак)

После возвращения из европейского турне Промес стал другим. Голландец поблек. Фанаты «красно-белых» привыкли видеть его резким фланговым игроком, который часто и успешно обыгрывает соперников, а ещё много забивает. В матче с «Химками», когда «Спартак» начал хоть что-то показывать, Куинси отдавал неточные передачи и принимал странные решения в атаке. Промес не так часто появляется на флангах и меньше идёт в обыгрыш. Сейчас голландец больше похож на «десятку» или «восьмёрку».