Агент защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэля Марсело Симонян в пятницу сообщил о том, что вёл переговоры по своему клиенту с руководством «Спартака». По его словам, все происходило летом 2021 года.

Тем не менее, еще один агент Монтиэля, Матиас Липман, опровергает слова коллеги:

- Я уже говорил, что любые переговоры по Монтиэлю были прерваны прошлой зимой. К сожалению, больше мне нечего сказать по этой ситуации, - заявил Матиас Липман, один из представителей игрока.

Напомним, что косвенно именно из-за противоречивой информации о потенциальном переходе Монтиэля в «Спартак» ушел в отставку спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов.

Ольга Ермакова