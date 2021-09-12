​Марио Фернандес может сыграть за ЦСКА против «Спартака»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может выйти на поле уже в матче Премьер-лиги против «Спартака», который пройдёт в понедельник, 20 сентября. Об этом написал журналист Илья Казаков в своём телеграм-канале «Foot’больные люди».

Казаков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Фернандес из-за полученной в расположении сборной России травмы может пропустить два месяца.

«Травма есть, не самая приятная. Но о двух месяцах речь не идёт», - написал Казаков.

В сезоне 2021/2022 Марио Фернандес провёл за ЦСКА шесть матчей в чемпионате России. Результативными действиями защитник не отмечался.