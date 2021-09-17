Гендиректор «Спартака» рассказал, как команда собирается выходить из игрового кризиса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб попытается исправить провальный для «красно-белых» старт сезона. Напомним, что москвичи под руководством нового наставника Руя Витории проиграли уже шесть матчей, сумев добыть при этом лишь три победы.

Мележиков отметил, что уже лично встречался как с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, так и с футболистами команды. Он подчеркнул, что продолжает поддерживать главного тренера, а также принес болельщикам извинения за провальную игру с «Легией» в Лиге Европы.

«Будем с нашими проблемами разбираться внутри и требовать от игроков и тренерского штаба того результата, который всем необходим», - заявил директор в интервью Sport24.

Стоит добавить, что уже на этих выходных «Спартаку» предстоит реабилитироваться перед своими фанатами в дерби с ЦСКА.