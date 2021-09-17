Известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
Губерниев сказал, что стороны провели не переговоры, а разговор, в котором Черчесов успел назвать сумму. По его словам, приход наставника в «Спартак» вряд ли закончится чем-то хорошим, но в футболе станет веселее, пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро. Ранее он присутствовал на матче первого тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».
а шо касаецца суммы, которую у-с-п-е-л попросить Черчесов, дак отут не извольте сумлевацца-с.
она будет легко выплачена меценатом и богатейшим донецким шейхом Мокцимом подМарченко. бо именно в ево жеш сеяющих роцкошью оппартаментах и проходили терки.
сидя на кортанах на стильном бетонном полу шыкарнава пенхаузена в 5-этажном небоскребыше, расположенном в центре фэшымебельного "Подвал Плаза", стороны покуривали колян, щелкАли семки и манерно сплевывали под ноги.
продолжение цледуеть.