Губерниев - о Черчесове в «Спартаке»: «Даже знаю, какие деньги он просил»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

Губерниев сказал, что стороны провели не переговоры, а разговор, в котором Черчесов успел назвать сумму. По его словам, приход наставника в «Спартак» вряд ли закончится чем-то хорошим, но в футболе станет веселее, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро. Ранее он присутствовал на матче первого тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».