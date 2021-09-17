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Премьер-лига

Губерниев - о Черчесове в «Спартаке»: «Даже знаю, какие деньги он просил»

17 Сентября 2021 • 16:14 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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20.09 19:30

Известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака». 

Губерниев сказал, что стороны провели не переговоры, а разговор, в котором Черчесов успел назвать сумму. По его словам, приход наставника в «Спартак» вряд ли закончится чем-то хорошим, но в футболе станет веселее, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро. Ранее он присутствовал на матче первого тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
17 Сентября 2021 в 17:02
ой, то шо вообще усе врядли закончицца чем-то хорошим, начинает смутно подозрывать даже вротыборчик.
а шо касаецца суммы, которую у-с-п-е-л попросить Черчесов, дак отут не извольте сумлевацца-с.
она будет легко выплачена меценатом и богатейшим донецким шейхом Мокцимом подМарченко. бо именно в ево жеш сеяющих роцкошью оппартаментах и проходили терки.
сидя на кортанах на стильном бетонном полу шыкарнава пенхаузена в 5-этажном небоскребыше, расположенном в центре фэшымебельного "Подвал Плаза", стороны покуривали колян, щелкАли семки и манерно сплевывали под ноги.
продолжение цледуеть.
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