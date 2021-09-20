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Пономарёв: «ЦСКА и «Спартак» посмотрели, наверное, как «Челси» играет с «Зенитом» эксклюзив

20 Сентября 2021 • 22:42 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче со «Спартаком».

«Понравилась игра с обеих сторон. Правда, темп во втором тайме упал, видимо, подустали. Вроде бы исправляется наш футбол, на скоростях стали работать. Посмотрели, наверное, как «Челси» играет с «Зенитом», и восприняли, что в футбол надо играть побыстрее. Не тачку возить с каким-то дерьмом, а быстрее двигаться, бегать, работать с мячом и быстрее соображать самое главное. Думаю, намечается интересная перспектива в нашем футболе.

Акинфеев внёс большой вклад в игру сегодня. Как обычно. Он все закрыл, все мячи вытащил, что шли в ворота. Обороне ЦСКА работать можно спокойно, надежда на вратаря хорошая. Конечно, был один момент, когда Понсе бил в пустые ворота. Если бы он забил, все было бы по-другому. Акинфеев в том моменте уже улетел в другую сторону, там было делать уже нечего. Это ошибка спартаковцев. Ну и как бывает, ответили в другую сторону: момент возник ни с того, ни с сего, мяч добил Заболотный. Антон хорош на добиваниях, в этом его преимущество, он всегда идет до конца на ворота.

В принципе, игра была равная. Все шло к 0:0. Но такой гол Заболотного привёл ЦСКА к победе. Физическая форма обеих команд порадовала, движение тоже. Быстро проходили середину поля, не тянули. Кстати, меньше стали откатывать мяч назад вратарю. Это благоприятно сказывается на футболе в целом», - сказал Пономарев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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