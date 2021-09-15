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Премьер-лига

Роспотребнадзор разрешил заполнить стадион на матче ЦСКА - «Спартак» на 30 процентов

15 Сентября 2021 • 17:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.50 3.40 2.80
20.09 19:30

Роспотребнадзор разрешил заполнить стадион на матче ЦСКА - «Спартак» на 30 процентов, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Таким образом, центральный матч восьмого тура РПЛ смогут посетить 9000 зрителей.

Отмечается, что на игру болельщики смогут попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 сентября в 19:30. Обе команды после семи туров набрали по десять очков и расположились на восьмом и девятом месте соответственно.

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