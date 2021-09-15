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Премьер-лига

Кучаев отказался говорить о прогрессе ЦСКА при Березуцком

15 Сентября 2021 • 17:14 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.50 3.40 2.80
20.09 19:30

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пообщался с прессой в преддверии московского дерби со «Спартаком».

«Думать о противостоянии за неделю до игры не стоит. Практика показывает – можешь перегореть. Думаю, нужно освободиться от этих мыслей», - приводит слова Кучаева Sport24.

На вопрос относительно прогресса «армейцев» при Алексее Березуцком хавбек предпочёл не отвечать, мотивируя своё решение тем, что прошло слишком мало времени с момента назначения тренера. Кучаев также напомнил, что ЦСКА лишился нескольких ключевых игроков, приближенных к основе.

В нынешнем сезоне Константин Кучаев провёл в футболке ЦСКА 6 игр в РПЛ, но результативными действиями не отличался.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Константин Кучаев
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