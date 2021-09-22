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Премьер-лига

Ковалевски: «Витория не подходит «Спартаку» ментально»

22 Сентября 2021 • 13:28 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Экс-голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о неудачном выступлении «народной команды» на старте сезона-2021/2022.

«Спартаку» нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Мое мнение - Витория не подходит команде. Ментально это не человек «Спартака», - передает слова поляка «Спорт-экспресс».

Ранее экс-защитник «красно-белых» Радослав Ковач назвал тренера, способного спасти команду.

В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счетом 0:1. После восьми туров Премьер-лиги подопечные Витории набрали десять очков и занимают девятое место в таблице.

Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Уфы» на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра запланирована на 25 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Войцех Ковалевски Руй Витория
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