Ковалевски: «Витория не подходит «Спартаку» ментально»

Экс-голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о неудачном выступлении «народной команды» на старте сезона-2021/2022.

«Спартаку» нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Мое мнение - Витория не подходит команде. Ментально это не человек «Спартака», - передает слова поляка «Спорт-экспресс».

Ранее экс-защитник «красно-белых» Радослав Ковач назвал тренера, способного спасти команду.

В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счетом 0:1. После восьми туров Премьер-лиги подопечные Витории набрали десять очков и занимают девятое место в таблице.

Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Уфы» на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра запланирована на 25 сентября.