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Премьер-лига

Заболотный: «Не знаю, как с трибуны и экранов смотрелось, но на поле была заруба»

21 Сентября 2021 • 11:21 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Форвард ЦСКА Антон Заболотный на клубном канале в YouTube после матча со «Спартаком» (1:0) дал оценку игре и своему удалению.

- Удаление тебя как-то расстроило, или это такой матч, что на эмоциях не заметил? Случилось и случилось?

- Честно, я не подаю вида, что я немного расстроен. К сожалению, да, немного не сдержал эмоций, это футбол. Я не считаю, что это карточка, что это уж такой фол, но трактовка есть трактовка. Судья показал. Немного смазал, получается, концовку. Но самое главное, что команда победила. К сожалению, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, буду поддерживать уже, к сожалению, в Москве.

- Игра была достаточно тяжелой, соперник тяжелый, погода. Как складывался матч?

- Вообще ничего не чувствовалось, ни погода, ни какой-то дискомфорт. Накал был вообще огромный. Я не знаю, как с трибуны и экранов смотрелось, но на поле была заруба. Я чувствовал энергию нашей команды, чувствовал, как «Спартак» также хотел победить. Поэтому считаю, что отличное дерби получилось, очень классно выступать на таком высоком уровне, как игры дерби с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» - эти игры дают большой шаг вперед всей нашей команде, которая прибавляет. Ребята молодые, для них это во благо.

- Это также было первое дерби для нашего главного тренера в роли наставника. Он как-то по-особому мотивировал, заряжал, говорил об этом?

- Владимирович очень сдержанный тренер, он передает свою уверенность как-то подбадривая, крича что-то на эмоциях. Он передает уверенность своими словами и поступками, поэтому он, естественно, доволен. Это его первое дерби в тренерском штабе, поэтому я его поздравляю от всей души, желаю также добиваться побед.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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