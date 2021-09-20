Бубнов дал прогноз на точный счёт в московском дерби

Известный российский эксперт Александр Бубнов предположил, с каким счётом завершится центральный матч восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА – «Спартак».

По мнению Бубнова, поединок на «ВЭБ Арене» завершится минимальной победой хозяев 1:0 по причине их лучшей функциональной и психологической готовности.

«Во-первых, у ЦСКА было больше времени на подготовку к дерби. Во-вторых, «армейцы» находятся в лучшем психологическом состоянии. Поэтому ставлю на команду Березуцкого», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Столичное дерби состоится сегодня, в 19:30 по МСК. Трансляция данного поединка доступна на сайте LiveResult.Ru.