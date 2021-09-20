Рианчо – о Витории: «Тренеру нужно минимум четыре месяца»

Сейчас наставника «Спартака» Руя Виторию не критикует разве что ленивый. Впрочем, находятся и те, кто встают на защиту португальского специалиста.

Одним из таковых оказался Рауль Рианчо, который однажды уже работал в структуре московского клуба. Испанец в интервью «Спорт-Экспрессу» поддержал Виторию, ссылаясь на то, что португалец сможет решить проблемы команды, если получит должный кредит доверия.

«Я думаю, что Витория должен работать минимум четыре месяца. А сейчас наберитесь терпения и ждите хороших результатов!», - подытожил Рианчо.

Стоит отметить, что под руководством нового главного тренера «Спартак» выдал свой худший старт сезона за последние 45 лет.