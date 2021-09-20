Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 310 Комментарии
Премьер-лига

Болельщики ЦСКА на московском дерби скандируют нецензурные кричалки в адрес Салиховой

20 Сентября 2021 • 20:44 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
0:0
Спартак Москва
2.70 3.50 2.70
2-й тайм

На данный момент проходит центральный и заключительный матч восьмого тура российской Премьер-лиги, а именно московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». В игре начался второй тайм, а счет до сих пор не открыт.

Впрочем, куда интереснее развиваются события на трибунах «ВЭБ Арены» - болельщики «армейцев» не упустили возможность упомянуть о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, у которой неделями ранее произошел конфликт с фанатами «красно-белых».

Сектор хозяев поля развернул баннер с изображением Заремы с подписью «Она всё видит», а также болельщики ЦСКА скандируют нецензурные кричалки в ее адрес, называя Салихову «девушкой легкого поведения».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
20 Сентября 2021 в 21:03
Зарема - ваше все) И не легкого поведения. а с пониженной социальной ответственностью) Болельщики Спартака готовы присоединиться к армейским.
K.karitch
20 Сентября 2021 в 20:53
Нецензурные кричалки являются яркими проявлениями истинно народного ядрёного юмора! Ха-ху...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 0:0 Локомотив Москва
окончен Рубин 1:3 Зенит
Идет 81 минута ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
21:02 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий впервые в тренерской карьере проиграл команде Семака
20:53 · Россия. Премьер-лига
Бийол не смог закончить дерби из-за травмы
20:44 · Россия. Премьер-лига
Болельщики ЦСКА на московском дерби скандируют нецензурные кричалки в адрес Салиховой 2
20:35 · Россия. Премьер-лига
Гилерме вышел на вторую строчку по играм за «Локомотив» - к рекорду Лоськова осталось 30 матчей
20:30 · Россия. ФНЛ
«Велес» переиграл «Ротор» в последнем матче тура
20:24 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий удалён в матче «Рубина» и «Зенита» за споры с арбитром
20:17 · Россия. Премьер-лига
Курьёзный автогол Чистякова в матче «Рубин» - «Зенит» - видео видео
20:16 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Третий гол «Зенита» был забит после ошибки судьи 1
20:06 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев раскритиковал игру «Локомотива» против «Урала»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» громит «Рубин» - видео голов Клаудиньо и Дзюбы 1 видео
19:46 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты ЦСКА устроили красочный перформанс перед стартом дерби со «Спартаком» фото
19:31 · Россия. Премьер-лига
Как Дзюба открыл счёт в матче с «Рубином» - видео видео
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Вызов в сборную окрыляет: Дзюба оформил дубль за тайм после девяти «сухих» игр 1
19:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» с «Локомотивом» соорудили первую нулевую ничью сезона - видео видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Карпин приехал на дерби ЦСКА – «Спартак»
Все новости
Рекомендуем