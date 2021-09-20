Болельщики ЦСКА на московском дерби скандируют нецензурные кричалки в адрес Салиховой

На данный момент проходит центральный и заключительный матч восьмого тура российской Премьер-лиги, а именно московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». В игре начался второй тайм, а счет до сих пор не открыт.

Впрочем, куда интереснее развиваются события на трибунах «ВЭБ Арены» - болельщики «армейцев» не упустили возможность упомянуть о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, у которой неделями ранее произошел конфликт с фанатами «красно-белых».

Сектор хозяев поля развернул баннер с изображением Заремы с подписью «Она всё видит», а также болельщики ЦСКА скандируют нецензурные кричалки в ее адрес, называя Салихову «девушкой легкого поведения».