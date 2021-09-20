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Литвинов: «Такой футбол бывает, кому-то не везёт, Сегодня нам не повезло»

20 Сентября 2021 • 22:19 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвёл итоги матча с ЦСКА (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Когда узнали, что сегодня будете в старте, какие были эмоции? Дебютировать в старте в дерби - насколько это большое событие для футболиста?

- Узнал буквально вчера, когда  предыгровая тренировка, начали нарабатывать стандарты, какие-либо действия в атаке. Было понятно, что, скорее всего, выйду в старте. Сегодня перед игрой тренер подошел ко мне объяснил, сказал, что не надо думать, что это какой-то особенный матч, «делай все, как умеешь, мы доверяем тебе, поэтому и ставим сейчас». Всегда дерби - это важный матч для «Спартака». Особенно с ЦСКА, потому что это битва двух больших клубов еще  с тех времен. И сейчас это считается одним из самых главных матчей в сезоне. Я старался просто выйти и играть в футбол, пытаться полностью отдаваться команде, потому что сейчас тяжелые времена для нашей команды, но мы пытаемся сделать все, что можем сделать.

- Хочу спросить про момент в самом начале второго тайма, когда был ваш удар и добивание Понсе.  Учитывая, что это случилось сразу после перерыва, это установка от тренера, или такое ситуативное решение пробить издали?

- Да нет, просто самые опасные для команды первые 5 минут первого тайма и второго, когда все равно присутствует потеря концентрации. В том моменте просто я оказался около штрафной. Это был, наверное, самый хороший вариант пробить по воротам. Решился на удар, попал в створ. Такой футбол бывает, кому-то не везет. Сегодня нам не повезло.

- Если говорить об игре, чего все-таки не хватило? Были моменты, когда «Спартак» лучше играл. В концовке у Куинси Промеса были моменты, и начали тайм второй уверенно.

- Все равно, я думаю, это какое-то лишнее волнение. Более хладнокровно нужно подходить к этим моментам и решать. Это футбол, тут так всегда бывает. Кто-то вот попал, а кто-то нет. Для нас случилось так.

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Руслан Литвинов Спартака Москва
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