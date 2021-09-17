Ларссон - о конфликте с Виторией: «У нас с тренером никогда не было проблем»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером «красно-белых» Руем Виторией.

Он сообщил, что данная информация не соответствует действительности. Ларссон отметил, что у него никогда не было проблем с Виторией и кто-то специально распускает слухи, чтобы надломить атмосферу в коллективе. Игрок добавил, что футболисты продолжают работать и не отвлекаются на подобную информацию, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартака» набрал десять очков после семи туров и расположился на девятом месте. В следующем туре команда Витории сыграет на выезде с ЦСКА.