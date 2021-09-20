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Пономарёв – об уровне игры в московском дерби: «Возможно, наш футбол действительно прогрессирует»

20 Сентября 2021 • 23:29 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу закончившегося часами ранее московского дерби, в котором «армейцы» одержали минимальную победу над «Спартаком». Он стал одним из немногих, кого удовлетворил уровень показанного футбола в исполнении обоих коллективов.

«В целом обе команды показали неплохую игру. Вполне может быть, что наш футбол действительно прогрессирует», - цитирует Пономарёва Rusfootball.info. Также экс-игрок «армейцев» привел в пример матч «Зенита» с «Челси», похвалив питерцев за сопротивление в поединке с действующим обладателем Лиги чемпионов.

В добавок к этому, Пономарёв признал конечный результат дерби справедливым, ссылаясь на преимущество ЦСКА в первом тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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