Пономарёв – об уровне игры в московском дерби: «Возможно, наш футбол действительно прогрессирует»

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу закончившегося часами ранее московского дерби, в котором «армейцы» одержали минимальную победу над «Спартаком». Он стал одним из немногих, кого удовлетворил уровень показанного футбола в исполнении обоих коллективов.

«В целом обе команды показали неплохую игру. Вполне может быть, что наш футбол действительно прогрессирует», - цитирует Пономарёва Rusfootball.info. Также экс-игрок «армейцев» привел в пример матч «Зенита» с «Челси», похвалив питерцев за сопротивление в поединке с действующим обладателем Лиги чемпионов.

В добавок к этому, Пономарёв признал конечный результат дерби справедливым, ссылаясь на преимущество ЦСКА в первом тайме.