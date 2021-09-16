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Премьер-лига

Заболотный рискует пропустить дерби со «Спартаком»

16 Сентября 2021 • 19:24 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.50 3.40 2.80
20.09 19:30

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение бедра в игре против тульского «Арсенала» на прошедших выходных.

Как стало известно Sport24, игрок рискует не успеть восстановиться к дерби со «Спартаком», которое запланировано на 20 сентября. Сообщается, что 30-летний форвард все эти дни занимался отдельно от коллектива по индивидуальной программе. Также пока не понято, когда Заболотный сможет выдерживать полноценные нагрузки.

Отметим, что возможное поражение в предстоящем московском дерби откинет одну из команд во вторую половину турнирной таблицы российской Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Цска София Антон Заболотный
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