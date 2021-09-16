Заболотный рискует пропустить дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение бедра в игре против тульского «Арсенала» на прошедших выходных.

Как стало известно Sport24, игрок рискует не успеть восстановиться к дерби со «Спартаком», которое запланировано на 20 сентября. Сообщается, что 30-летний форвард все эти дни занимался отдельно от коллектива по индивидуальной программе. Также пока не понято, когда Заболотный сможет выдерживать полноценные нагрузки.

Отметим, что возможное поражение в предстоящем московском дерби откинет одну из команд во вторую половину турнирной таблицы российской Премьер-лиги.