Матч «Спартак» - «Уфа» смогут посетить 13 500 зрителей

Матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» смогут посетить 13 500 зрителей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, пишет телеграм-канал «Ложа прессы».

Отмечается, что порядок допуска такой же, как на игру с «Легией». Роспотребнадзор постановил, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев коронавируса.

Встреча состоится 25 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что после семи туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте, имея в своём активе десять очков. «Уфа» после семи матчей набрал пять очков и находится на 14-й строчке.