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Премьер-лига

Матч «Спартак» - «Уфа» смогут посетить 13 500 зрителей

17 Сентября 2021 • 14:48 Комментировать (1)
Уфа
...
Химки
Через 21 ч. 58 мин.

Матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» смогут посетить 13 500 зрителей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, пишет телеграм-канал «Ложа прессы».

Отмечается, что порядок допуска такой же, как на игру с «Легией». Роспотребнадзор постановил, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев коронавируса.

Встреча состоится 25 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что после семи туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте, имея в своём активе десять очков. «Уфа» после семи матчей набрал пять очков и находится на 14-й строчке.

 

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Комментарии (1)
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Don sangre
17 Сентября 2021 в 14:56
Иээх кубыть их в облепиховую добре наши бояре добры..... Несут службишку глаз не смыкаючи)))
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18.09  14:00 Уфа ... Химки 2.55 3.1 3
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