Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».

- ЦСКА имеет больше шансов на победу в дерби?

- Команды находятся в одинаковом положении. И там, и там произошли смены тренера, нет стабильной игры. Негативный фон у «Спартака» серьезнее, особенно после неудачного результата в матче с «Легией». А так команды находятся рядом в таблице, и это говорит о том, что клубы испытывают определенные трудности. Нет результата. Поэтому шансы в дерби равны.

- Вас удивляет, что на этот раз дерби превратилось в битву середняков из-за неудачного выступления клубов?

- Естественно. Эти команды – флагманы нашего футбола. Они представляли РПЛ на международной арене, и в Лиге чемпионов в том числе. Клубы добивались хорошего результата. Потихоньку команды откатываются назад, а этого не хочется видеть. Хотелось бы, чтобы и ЦСКА, и «Спартак» боролись за чемпионство, чтобы была интрига, и чемпионат был хорошего качества. Понятно, с чем все проблемы связаны. У обеих команд все дело в руководстве и трансферной политике. Руководители, наверное, знают, куда движутся клубы. Но то, что они не показывают сегодня достойного результата – это факт. Тяжело смотреть со стороны, как наши клубы деградируют.

- Если говорить об игровых проблемах команд в нынешнем сезоне, они разные?

- И Витория, и Березуцкий перестраивают команды на другие схемы. Пока это не всегда работает. Оба тренера находятся в поиске. Под новые схемы нужны хорошие исполнители. У «Спартака» хотя бы впереди есть какая-то конкуренция, и перспектива, что команда начнет забивать, как это было на предсезонном турнире. У ЦСКА впереди серьезные проблемы.

- «Спартак» сейчас не очень хорошо готов функционально, как отмечают многие специалисты. У ЦСКА такие же проблемы, на ваш взгляд?

- Да. У обеих команд сложности с физикой. В принципе проблемы одни и те же. Но, как я сказал, негатива больше у «Спартака».

- Получается, Витории сложнее, чем Березуцкому?

- Алексей хотя бы был в коллективе и знает возможности футболистов, хотя у него не было опыта работы главным тренером. У Витории по-другому. Когда он пришел, думал, что здесь хорошие игроки. «Спартак» все в Европе знают, потому что команда добивалась определенного результата. Но Руй пришел и столкнулся с нашей действительностью. Конечно, он имеет проблемы. Здесь многое зависит от игроков. Если они доверяют тренеру и будут бороться за него, то будут выкладываться на сто процентов.

- Команды подходят к игре с потерями: У «Спартака» не сыграют Зобнин и Соболев, у ЦСКА Щенников, Мухин и Фернандес под вопросом. Чьи весомее?

- Зобнин и Мухин играют в середине. Но пока Зобнин не проявляет себя в начале сезона. А Мухин не может никак вписаться в ЦСКА. У него нет той игры, которую он показывал в «Локомотиве». Соболев сейчас не в форме. Не зря его не вызвали в сборную. Он перестал забивать. Возможно, это связано с переподписанием контракта. У него, наоборот, после этого должно быть больше эмоций и мотивации. Должны вырастать крылья. Но почему-то происходит наоборот. Нет голов, игры и результата. В этой ситуации он своей команде не помощник. Но у «красно-белых» впереди есть хорошие исполнители, которые могут решить исход матча в одиночку.

- Но все они тоже пока не блещут.

- Да. Но один удар может решить исход матча. А в обороне у гостей такие же проблемы, как у ЦСКА. И в середине тоже. Единственное, Акинфеев поопытнее, чем Максименко. В этом есть преимущество у «армейцев».

- Какой счет наиболее вероятный?

- Больше склоняюсь к ничьей. Обычно «Спартак» всегда играет с ЦСКА результативно, поэтому голы должны быть. Но сверхрезультативного футбола мы, скорее всего, не увидим. И захватывающей игры тоже не будет. Думаю, будет средняя игра, кусковая, в которой хорошие отрезки будут проводить обе команды.

Елена Григорьевская