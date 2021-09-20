Алексей Березуцкий: «Игра была равная до первой ошибки, мы свой момент использовали, характер проявили»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- В чем сегодня ЦСКА был сильнее «Спартака»?

- Только характером и ничем более. Игра была равная до первой ошибки, мы свой момент использовали, характер проявили. Я естественно этому очень рад.

- Поясните схему. Она из-за вынужденной замены поменялась. Как вы прнимали решение?

- Тут и объяснять нечего. Естественно, она поменялась из-за вынужденной замены, стали играть в четыре защитника. Мне кажется, все логично настолько, насколько возможно.

- Зайнутдинов в опорной зоне, а не на фланге, как это было долгое время. Почему?

- Баха - тот футболист, который может играть практически на любой позиции, что удивительно. Очень универсальный футболист, включая нападающего, центрального защитника. Это реально, наверное, самый универсальный футболист, которого я видел.

- Заболотный, который забивает победный мяч, при этом удаляется. Какие эмоции от его игры?

- На мой взгляд, он играл сегодня просто великолепно. Естественно, получил в итоге две желтые карточки. Но ничего страшного.

- Какие ощущения, когда побеждаете в дерби уже как тренер?

- Точно такие же, как победить, будучи игроком.