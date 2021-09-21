Акинфеев отметил важность добытой победы в дерби

Вчера ЦСКА и «Спартак» выявляли сильнейшего в московском дерби. Победа была нужна как одним, так и другим, учитывая неудачный старт сезона, но более удачливыми оказались «армейцы».

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после поединка прокомментировал триумф своей команды, написав в «Инстаграме», насколько этот результат был необходим: «Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент особенно нужна». Стоит отметить, что благодаря добытым трем очкам «армейцы» поднялись в турнирной таблице РПЛ, теперь отставание от второго места составляет лишь три пункта.

Напомним, что предыдущий сезон выдался для клуба провальным – ЦСКА не попал в зону еврокубков.

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