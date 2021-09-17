Дмитрий Крайтор: «С Руем работать комфортно. Он хороший человек и тренер»

Переводчик Дмитрий Крайтор, который недавно сменил «Спартак» на «Локомотив», рассказал о причинах своего ухода из московского клуба и высказался по поводу совместной работы с главным тренером «красно-белых» Руем Виторией.

Крайтор заявил, что проект «Локомотива» показался ему интереснее, чем проект «Спартака», и именно поэтому решил сменить клуб. Он также отметил, что ему комфортно работалось с Руем Виторией, добавив, что португалец - хороший человек и тренер, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что после семи туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте, имея в своём активе десять очков. Также команда неудачно стартовала в групповом этапе Лиги Европы, уступив дома «Легии» (0:1).