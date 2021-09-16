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Премьер-лига

Губерниев: «Если я возглавлю «Спартак», хуже не будет»

16 Сентября 2021 • 16:29 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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20.09 19:30

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес нынешнего главного тренера «Спартака» Руя Витории, под руководством которого команда выдала свой худший старт сезона за последние 45 лет.

В интервью Sport24 он заявил, что не считает португальского специалиста подходящей кандидатурой для работы в московском клубе. По его мнению, он плохо управляет подопечными. «Рано или поздно Виторию выгонят из «Спартака». Кто бы мог возглавить команду? Могу совмещать свою работу с постом наставника «красно-белых», хуже не будет», - пошутил Губерниев.

Добавим, что уже на этих выходных пройдет дерби с ЦСКА, в котором «Спартаку» и Витории желательно не оплошать.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
16 Сентября 2021 в 16:35
ай макнуц бы тебе маковкой в унитаз поточняк хужее не будец.. даже лючше намного.. )))
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