Губерниев: «Если я возглавлю «Спартак», хуже не будет»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес нынешнего главного тренера «Спартака» Руя Витории, под руководством которого команда выдала свой худший старт сезона за последние 45 лет.

В интервью Sport24 он заявил, что не считает португальского специалиста подходящей кандидатурой для работы в московском клубе. По его мнению, он плохо управляет подопечными. «Рано или поздно Виторию выгонят из «Спартака». Кто бы мог возглавить команду? Могу совмещать свою работу с постом наставника «красно-белых», хуже не будет», - пошутил Губерниев.

Добавим, что уже на этих выходных пройдет дерби с ЦСКА, в котором «Спартаку» и Витории желательно не оплошать.