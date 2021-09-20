​Уткин сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

Футбольный вечер понедельника украсит главное дерби Москвы, в котором сойдутся ЦСКА и «Спартак». Известный журналист Василий Уткин посредством своей странички в «Твиттере» сделал прогноз на эту игру.

Уткин написал, что он почти уверен, что большое московское дерби завершится вничью с забитыми голами.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех деталях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» и ЦСКА занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице Премьер-лиги России соответственно.