Акинфеев: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес своего одноклубника Антона Заболотного. Форвард принес победу «армейцам» в дерби со «Спартаком» (1:0) и заработал красную карточку в компенсированное время.

«Хорош, Заба. Только в следующий раз не удаляйся после гола», - гласит сообщение голкипера в сторис «Инстаграма».

Заболотный отметился голом на 81-й минуте встречи, принеся своей команде важные три балла.

После вчерашнего успеха «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата России ЦСКА на выезде встретится с «Нижним Новгородом». Матч пройдет в понедельник, 27 сентября.