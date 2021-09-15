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Орлов - о матче «Зенита» с «Челси»: Разве можно сравнивать его с игрой «Спартака» и «Бенфики»?

15 Сентября 2021 • 14:40 Комментировать
Рубин
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Зенит
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20.09 18:30

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от стартового матча «Зенита» в Лиге чемпионов, в котором команда Семака уступила «Челси» со счётом 0:1. Единственный гол забил Ромелу Лукаку.

Комментатор вспомнил недавние матчи «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» и сравнил качество игры команд Витории и Семака. Орлов отметил, что в матчах «Спартака» не было интриги, а «Зенит» боролся до конца, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня «Спартак» дома сыграет с «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча запланировано в 17:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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