Заболотный - о праздновании гола: «Чистой воды импровизация, поэтому так красиво получилось»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:0).

- Что за празднование гола, которое уже стало легендарным? Как это пришло в голову?

- Хочу поздравить в первую очередь всех болельщиков, которые нас поддерживали в независимости от того, кто смог попасть на стадион либо был у экранов телевизоров. Мы все ЦСКА, мы все большая семья. В первую очередь эта победа тех людей, которые до конца верят в нас и поддерживают нас, потому что эта теплота, эта энергия с трибуны, с экранов телевизоров, мы ее чувствуем, боремся за вас, за ЦСКА и идем при этом вперед. Всех с победой.

Празднование? Когда презентация была, ребята из медиа сделали очень классную заставку, когда я повернулся к «ВБЭ Арене», и меня со спины сфотографировали. Поэтому так что-то в голову пришло, это чистой воды импровизация. Поэтому так красиво получилось.

- Тебе не хватало болельщиков, сейчас ты все восполнил.

- Правильно, болельщиков очень не хватает на трибунах, хотелось бы, чтобы с каждым матчем все больше и больше приходило фанатов.

- Какие сейчас испытывает эмоции человек, который забил победный гол в дерби? Что на душе?

- Гордость за команду, гордость за наш общий коллектив. Приятно, что сейчас мы сделали большой шаг к идеалу нашей игры. Ребята за счет этого духовно приподнимут своенастроение. Я надеюсь, что это будет шаг в турнирной таблице.