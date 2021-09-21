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Премьер-лига

Валерий Баринов: «Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть»

21 Сентября 2021 • 12:05 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Известный артист Валерий Баринов, который является болельщиком московского «Локомотива», поделился мнением о шансах ЦСКА и «Спартака» в борьбе за чемпионский титул в сезоне-2021/2022 российской Премьер-лиги.

«Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть. По тому, как показывает себя «Зенит», это претендент на победу номер один», - цитирует болельщика «Спорт-экспресс».

По итогам восьми туров «армейцы» набрали 13 очков и занимают седьмую строчку в таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» с десятью баллами находятся на десятой позиции.

Лидирующий «Зенит» имеет в своем активе 20 пунктов и опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Баринов
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