Канчельскис: «У Витории могут возникнуть проблемы в случае проигрыша от ЦСКА»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ.

Канчельскис заявил, что фаворита в матчи не будет, так как в дерби всегда всё непредсказуемо, но отметил, что игра должна быть интересной. По словам эксперта, у главного тренера «Спартака» Руя Витории могут возникнуть проблемы, если его команда не сможет обыграть ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после семи туров РПЛ ЦСКА и «Спартак» набрали по десять очков и занимают восьмое и девятое место соотвественно. Игра состоится завтра, 20 сентября, в 19:30.