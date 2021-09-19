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Премьер-лига

Канчельскис: «У Витории могут возникнуть проблемы в случае проигрыша от ЦСКА»

19 Сентября 2021 • 17:46 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.55 3.65 2.80
20.09 19:30

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ.

Канчельскис заявил, что фаворита в матчи не будет, так как в дерби всегда всё непредсказуемо, но отметил, что игра должна быть интересной. По словам эксперта, у главного тренера «Спартака» Руя Витории могут возникнуть проблемы, если его команда не сможет обыграть ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после семи туров РПЛ ЦСКА и «Спартак» набрали по десять очков и занимают восьмое и девятое место соотвественно. Игра состоится завтра, 20 сентября, в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Tanyurg56
19 Сентября 2021 в 18:22
Всё верно. У Витории видимо теперь каждая игра–последний шанс.
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20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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