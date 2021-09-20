Кавазашвили: «Спартак» на дне, спасибо Федуну»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в московском дерби. К слову, «красно-белые» проиграли уже свой седьмой матч в сезоне.

Кавазашвили слов не подбирал, в грубой форме раскритиковав команду. Он назвал происходящее в клубе «беспрецедентным скотством», а также заявил, что Руй Витория не понимает, как руководить своими подопечными. К тому же, экс-вратарь отметил отсутствие лидера на футбольном поле в составе «красно-белых».

«Спартак» находится на дне. Пока на столетие болельщиков убивают – спасибо Леониду Федуну за это», - поделился Кавазашвили в интервью Sport24.

Добавим, что по итогам 8-го тура РПЛ «Спартак» опустился в нижнюю часть турнирной таблицы.