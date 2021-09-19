Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Это дерби, это битва между собой. Тяжело отдавать кому-то предпочтение, но все-таки, на мой взгляд, «Спартак» выглядит лучше. Даже несмотря на поражение от «Легии», «Спартак» играл хорошо, просто не реализовали свои моменты. ЦСКА - пока не та команда, какой мы привыкли её видеть. Они сейчас потеряли лидера, Влашича, который давал многое. В дерби матчи всегда 50 на 50, но я думаю, что выиграет московский «Спартак».

Однозначно, отсутствие Марио Фернандеса будет проблемой для ЦСКА и облегчением для «Спартака». Это игрок высокого уровня. Для команды, которая хочет выйти на верх таблицы, это потеря существенная. Марио Фернандес - очень хороший футболист», - сказал Деменко.