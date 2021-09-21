Назван худший игрок дерби ЦСКА - «Спартак»

Аналитики портала WhoScored определили худшего футболиста вчерашнего дерби между ЦСКА и «Спартаком». Матч прошел в рамках восьмого тура чемпионата России и завершился минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0.

По мнению источника, худшим в игре стал вратарь «красно-белых» Александр Максименко. Голкипер получил оценку 5,7. Самый высокий балл у полузащитника гостей Виктора Мозеса – 7,6.

Напомним, что единственный гол к столичном дерби забил нападающий Антон Заболотный. Он отметился под занавес встречи, а в компенсированное время схлопотал красную карточку.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает седьмое место, а «Спартак» располагается на девятой строчке.