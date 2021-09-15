Щенников не поможет ЦСКА в матче со «Спартаком» из-за травмы

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не сыграет в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы, передаёт Sport24.

Ранее главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий заявил, что у Щенникова нефутбольная травма. Никаких других комментариев по данному поводу не было.

В нынешнем сезоне Щенников всего один раз появлялся на поле. Футболист вышел в стартовом составе ЦСКА на матч первого тура с «Уфой» (1:0), где получил повреждение мягких тканей правой голени. С того момента футболист не принимал участие в играх московского клуба.

Напомним, что после семи туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте, имея в своём активе десять очков. В прошлом туре команда Березуцкого уступила на выезде «Зениту» (0:1).