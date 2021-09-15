Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 321 Комментарии
Премьер-лига

Щенников не поможет ЦСКА в матче со «Спартаком» из-за травмы

15 Сентября 2021 • 15:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.50 3.40 2.80
20.09 19:30

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не сыграет в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы, передаёт Sport24.

Ранее главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий заявил, что у Щенникова нефутбольная травма. Никаких других комментариев по данному поводу не было.

В нынешнем сезоне Щенников всего один раз появлялся на поле. Футболист вышел в стартовом составе ЦСКА на матч первого тура с «Уфой» (1:0), где получил повреждение мягких тканей правой голени. С того момента футболист не принимал участие в играх московского клуба.

Напомним, что после семи туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте, имея в своём активе десять очков. В прошлом туре команда Березуцкого уступила на выезде «Зениту» (0:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
15:23 · Россия. Премьер-лига
Щенников не поможет ЦСКА в матче со «Спартаком» из-за травмы
14:42 · Россия. Премьер-лига
Акция «Фрибет за регистрацию 1000р»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о матче «Зенита» с «Челси»: Разве можно сравнивать его с игрой «Спартака» и «Бенфики»?
14 Сентября
22:11 · Россия. Премьер-лига
​Дюков высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ 3
18:46 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Захаряну до «Барселоны», как нам до Пекина пешком» 4
18:34 · Россия. Премьер-лига
Объявлен лучший игрок ЦСКА в июле и августе
17:29 · Россия. Премьер-лига
Хонда стал игроком литовской «Судувы» официально
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Самошникова подозрение на растяжение связок»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Захаряна - о возможном переходе Арсена в «Барселону»: «В детстве ему нравился Роналду»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Литве 3
13:23 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна - о «Барселоне»: «Сейчас не до этого»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Whoscored признал Дрейера лучшим игроком седьмого тура РПЛ
08:21 · Россия. Премьер-лига
Дрейер: «Три очка, хет-трик, дебют»
13 Сентября
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» упустил победу, играя час в большинстве против «Краснодара» - видео видео
22:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Надеемся, что Калинин и Байрамян к следующей игре подойдут»
Все новости
Рекомендуем