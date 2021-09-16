Дмитрий Комбаров: «Не стал бы говорить, что «Спартак» опозорился»

Вчера московский «Спартак» снова разочаровал российское футбольное общество и заставил говорить о себе в негативном ключе, проиграв на домашнем поле «Легии» в матче Лиги Европы.

Игру «красно-белых» проанализировал бывший футболист команды Дмитрий Комбаров, заявив, что «Спартак» сумел создать много хороших возможностей для взятия ворот. Впрочем, он отметил, что в подобных поединках нельзя позволять себе так транжирить моменты. «Не стал бы говорить, что результат позорный. Разве «Спартак» первый раз проигрывает? Сейчас первая игра в группе, у москвичей ничего еще не потеряно», - приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что уже на этих выходных на наставника «красно-белых» Руя Виторию ожидает еще одно испытание – дерби с ЦСКА в рамках РПЛ.