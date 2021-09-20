Алексей Попов усомнился в лидерских качествах Джикии

Экс-капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о проблемах в обороне «Спартака» в преддверии столичного дерби, что состоится в рамках 8-го тура Тинькофф РПЛ.

Основной проблемой «красно-белых», по мнению Попова, являются два центральных защитника – Джикия и Жиго: «Они абсолютно не управляют игрой. Вовремя не играют на опережение, не держат игроков. Получается, один иностранец, по-русски не понимает, а второй просто не умеет разговаривать».

Собеседник «РБ Спорт» добавил, что он не видит у Георгия Джикии лидерских качеств, которые могли бы помочь капитану грамотно расставить партнёров на поле.