​Заболотного могут наказать за празднование гола «Спартаку»

Поразив ворота «Спартака» в главном московском дерби в понедельник вечером, форвард ЦСКА Антон Заболотный решил поделиться эмоциями с болельщиками и направился прямиком к сектору, преодолев ограждение. Такое празднование гола может повлечь за собой санкции, поскольку Заболотный нарушил существующий в условиях пандемии коронавируса санитарный регламент. Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал ТАСС о том, что действия Заболотного будут рассматриваться на ближайшем заседании среди прочих вопросов.

Напомним, что Антон Заболотный стал автором единственного забитого мяча в прошедшем дерби. Позже форвард получил красную карточку.