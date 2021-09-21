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Премьер-лига

​Заболотного могут наказать за празднование гола «Спартаку»

21 Сентября 2021 • 14:10 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Поразив ворота «Спартака» в главном московском дерби в понедельник вечером, форвард ЦСКА Антон Заболотный решил поделиться эмоциями с болельщиками и направился прямиком к сектору, преодолев ограждение. Такое празднование гола может повлечь за собой санкции, поскольку Заболотный нарушил существующий в условиях пандемии коронавируса санитарный регламент. Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал ТАСС о том, что действия Заболотного будут рассматриваться на ближайшем заседании среди прочих вопросов.

Напомним, что Антон Заболотный стал автором единственного забитого мяча в прошедшем дерби. Позже форвард получил красную карточку. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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