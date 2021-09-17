5 неудачников чемпионата России на старте сезона-2021/22

Команды российской Премьер-лиги в новом сезоне уже успели провести 7 туров. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» рассказывает о пяти российских клубах, которые на старте сезона играют хуже ожиданий.

«Спартак»

3 победы, 1 ничья, 3 поражения (9-е место)

После семи туров «красно-белые» занимают лишь 9-е место. Потеряв Тедеско, «Спартак» серьёзно заболел. В девяти стартовых матчах сезона (с учётом квалификации ЛЧ) «красно-белые» проиграли пять раз, а отставка Витории уже напрашивается. Никто не скажет, что португалец – бездарный тренер, но его футбол просто не подходит «Спартаку». В Лиге Европы московский клуб будет играть с «Наполи», «Лестером» и «Легией». И с такой игрой, которую «Спартак» показывает сейчас, у него нет шансов выйти из группы.

Пока все конкуренты в РПЛ хоть как-то усиливались, «Спартак» свой первый трансфер оформил лишь за два дня до завершения окна в Европе. Вполне вероятно, руководство клуба заставило Виторию перейти на схему с тремя центральными защитниками, хотя на протяжении своей карьеры португалец использовал её лишь в крайних случаях. В защиту Витории нужно сказать, что «Спартак» создаёт достаточное количество моментов, но хромает реализация. «Красно-белые» забили только 8 мячей, но по созданным моментам «Спартак» уступает лишь трём клубам – «Динамо», «Краснодару» и «Зениту».

«Ростов»

1 победа, 3 ничьи, 3 поражения (12-е место)

Непривычно видеть дончан так низко в турнирной таблице. 6 очков в семи турах – действительно плохой старт, но нужно посмотреть на соперников, с которыми «Ростов» уже сыграл. В первых четырёх турах пришлось играть с «Динамо», «Зенитом», «Химками» и ЦСКА. Дальше были комфортные соперники: обыграли «Нижний Новгород» (1:0) и сыграли вничью в Екатеринбурге (1:1).

Пока у руля стоял Валерий Карпин, «Ростов» имел репутацию команды, которая способна на сюрпризы. Дончане практически ежегодно продают своих лидеров, но Карпин постоянно находил новых героев. Под конец трансферного окна «Ростов» потерял ещё и Норманна. Интересно, как Юр Палыч будет справляться с уходом ключевого игрока и отсутствием игры. В предыдущем туре «Ростов» хорошо потрепал нервы «Краснодару». За счёт контроля мяча и быстрых выпадов дончане едва не вырвали победу (1:1).

«Урал»

0 побед, 2 ничьи, 5 поражений (16-е место)

«Урал» – единственная команда РПЛ, которая остаётся без побед. Клуб из Екатеринбурга взял по одному очку в матчах с «Нижним Новгородом» и «Ростовом», но остальные четыре поединка проиграл. Домашняя игра против «Динамо» должна была закончиться разгромом, но «бело-голубые» ограничились скромной победой – 0:1. В той игре «Урал» не нанёс ни одного удара по воротам, в то время как «Динамо» – 24. Складывалось впечатление, что ворота хозяев заколдовали уральские шаманы. «Урал» и перед стартом сезона называли одним из главных претендентов на вылет. Шалимов не может найти общий язык с Бикфалви, а без румына «Урал» ни на что не способен. В предыдущем туре «Урал» беззубо сыграл в Казани, получив четыре безответных гола.

«Арсенал»

1 победа, 2 ничьи, 4 поражения (15-е место)

Самая пропускающая команда РПЛ – «Арсенал». В семи стартовых турах в воротах туляков оказалось 15 мячей. В матчах против сильных соперников «Арсенал» обороняется большими силами, но даже игра в пять защитников приводит к многочисленным провалам. Клуб из Тулы играет узко, из-за чего соперники создают моменты после фланговых навесов и прострелов. В начале сентября «Арсенал» возглавил Миодраг Божович. Первый матч с новым наставником туляки сыграли достойно – ничья с ЦСКА (2:2).

«Краснодар»

3 победы, 1 ничья, 3 поражения (7-е место)

На первый взгляд, 7-е место – не такой уж и плохой промежуточный результат. Но вот только по ожидаемым набранным очкам «Краснодар» уступает лишь «Динамо». Кубанцы создают много моментов, но плохо их реализовывают. «Краснодар» штормит в обороне. Вратарь Сафонов привёз гол в матче с «Химками», а неуверенные действия Сорокина, Спайича и Рамиреса позволили отличиться «Зениту» и «Арсеналу». «Быки» сейчас могли бы располагаться в зоне Лиги чемпионов, но в свойственной себе манере теряют очки в победных матчах.