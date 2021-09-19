Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «армейцами» и «Спартаком».

«Фаворита в этом матче выделить трудно. Игра на игру не приходится. Каждый играет так, как позволяет ему соперник. Футбол интересен тем, что каждый может выиграть, даже когда одна команда лидер чемпионата, а вторая - находится в нижней части турнирной таблицы. Для победы нужно будет выложиться полностью. Каждый футболист должен выходить на матч, как на последний в жизни. И так должно быть всегда. Этим был хорош Марио Фернандес. Пусть он играл неправильно, я его критикую, но выкладывался он по полной программе, этого у него не отнять. Он выходил после игры измочаленный уже, не знаю, как он вообще добирался до душа.

Мне кажется, в предстоящем матче «армейцы» все-таки имеют преимущество. У них состав уже стабилизировался: и оборона мне уже больше нравится, дисциплинированно играют, ну и впереди уже что-то появляется. Чалов обретает себя, входит в хорошую форму. Главное, чтобы он себя не переоценивал, работать надо всегда. Что касается «Спартака», мне никогда не нравилась их оборона, это кошмар. Двое «гвардейцев», которые играют в центре, играют каждый за себя. Показывают, что «я вот хорошо играю, а мой товарищ плохо». Это психология. Все думают, что когда команда проигрывает, они играют хорошо: «Покажусь публике и тренеру, а все остальные отыграли плохо». У «Спартака» нет командной игры, а у ЦСКА она уже есть. «Красно-белые» играют вразброс, как получится. Так что тут преимущество у «армейцев». Мне кажется, они выиграют 1:0. Думаю, они не пропустят от «Спартака».

Травма Марио Фернандеса? Его характера в какой-то момент может не хватать ЦСКА. Он заводит коллектив все-таки. Он своим видом показывает, что готов к решению некоторых проблем, которые возникают на поле. Все смотрят на него: «Парень выкладывается, значит, и я должен так работать». Это хороший пример для всех футболистов», - сказал Пономарёв.