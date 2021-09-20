Перед стартом дерби со «Спартаком» в рамках восьмого тура чемпионата России фанаты ЦСКА устроили красочный перформанс. Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

Перформанс представляет собой изображения всех эмблем в истории клуба. Ниже можно заметить баннер с текстом: «Центральному спортивному клубу армии – слава!».

Следить за ходом поединка между ЦСКА и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

На момент начала матча ЦСКА и «Спартак» располагались в средней части турнирной таблицы Премьер-лиги России.