Перед стартом дерби со «Спартаком» в рамках восьмого тура чемпионата России фанаты ЦСКА устроили красочный перформанс. Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».
Перформанс представляет собой изображения всех эмблем в истории клуба. Ниже можно заметить баннер с текстом: «Центральному спортивному клубу армии – слава!».
Перфоманс армейских болельщиков! #ЦСКАспартак pic.twitter.com/CtH9UpMAGp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021
Следить за ходом поединка между ЦСКА и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.
На момент начала матча ЦСКА и «Спартак» располагались в средней части турнирной таблицы Премьер-лиги России.